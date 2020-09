De Laurentiis positivo al Coronavirus, Sibilia: «Perplesso dalla situazione» (Di giovedì 10 settembre 2020) Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è molto sorpreso dalla positività al Coronavirus del presidente del Napoli De Laurentiis Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato così la positività al Coronavirus del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. «Da ciò che leggo, avendo partecipato ieri all’Assemblea di Lega, al di là degli auguri di rito, sono molto Perplesso. Ovviamente spero che tutto si risolva nel più breve tempo possibile ma la questione è da attenzionare. Come Lega Dilettanti noi dobbiamo essere molto responsabili. Da persona responsabile io non posso non essere in apprensione, ovviamente spero che tutto si possa ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - nonsonpago1 : RT @RaiNews: Ieri aveva partecipato all'assemblea di Serie A - Mediagol : #VIDEO #Napoli, #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus: l’arrivo barcollante alla riunione di #Lega -