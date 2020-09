De Laurentiis alla Lega: «Finora abbiamo speso 450 milioni di euro in intermediari» (Di giovedì 10 settembre 2020) Ieri, in Lega Serie A, c’è stata una svolta storica: i club hanno votato, all’unanimità, per l’avvento dei private equity nella media company che gestirà i diritti televisivi e commerciali. Ha vinto la linea De Laurentiis, anche se il presidente del Napoli avrebbe preferito costituire la media company in autonomia. D’ora in poi, non ci saranno più società di intermediazione come Infront, che sono costate tanto ai club di A. Repubblica racconta che il presidente di Lega, Dal Pino, nell’Assemblea di ieri ha chiesto: «Sapete quanto abbiamo speso?» La risposta di De Laurentiis è stata pronta: «Quattrocentocinquanta milioni di euro». L'articolo De ... Leggi su ilnapolista

