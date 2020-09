Da scuola a sanità, Consiglio Regionale approva 11 mozioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato 11 atti di indirizzo, su temi di vario tipo, e ne ha respinti altri tre. Sanita’, richiesta dello stato di calamita’ per la tromba d’aria a Viterbo, scuola, ambiente, attivita’ produttive e altri ancora sono gli argomenti degli atti di indirizzo approvati. Tre mozioni approvate sono a tema sanitario: una mozione impegna il Presidente della Regione a farsi carico del 50 per cento dei costi per il rinnovo dei contratti nella sanita’ privata, per le strutture private accreditate che applicano il CCNL sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative; un altro atto di indirizzo impegna la Giunta ad approvare nel piano sanitario Regionale i ... Leggi su romadailynews

sbonaccini : #scuolaER #sanitaER, riammissione in aula dopo l'assenza: nessun certificato medico per sintomatologie non Covid, n… - F_Boccia : Dal Recovery fund le risorse per colmare il divario Nord-Sud. La lezione che abbiamo imparato dal #Covid_19 è che… - bendellavedova : Sul #Mes la maggioranza mette in atto una sceneggiata inaccettabile: il #PD chiede (giustamente) di accedere ai fon… - youfullwellness : #yourfullwellness Scuola: Asl Napoli 1, proseguono test per docenti e non - Allepanda1 : RT @RegioneER: #scuolaER #sanitaER, riammissione in aula dopo l'assenza: nessun certificato medico per sintomatologie non Covid, né autocer… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola sanità Ritorno a scuola, cosa prevedono le linee guida Corriere della Sera