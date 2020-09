"Da costo a investimento", la rivoluzione di Speranza per la Sanità (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - "Sulla Sanità serve un cambio di paradigma, va considerata non più un costo ma un investimento". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza illustrando in commissione alla Camera le linee guida del Recovery Fund. "Ogni euro speso in meno per salute negli anni passati - ha osservato il ministro - ha creato un risparmio solo apparente che si è trasformato in più spesa sanitaria, migrazioni per le cure e minore coesione sociale". Tra gli investimenti previsti dal Recovery Fund per la Sanità dovrà esserci "il potenziamento dei servizi di prevenzione, perché la prevenzione è la medicina più efficace". Tra le linee di indirizzo il ministro ha citato anche "il ripristino della relazione ... Leggi su agi

"Da costo a investimento", la rivoluzione di Speranza per la Sanità

