Da Alec Baldwin a George Clooney: le star che sono anche papà maturi (Di giovedì 10 settembre 2020) La Festa del Papà per i vip americani e inglesi, tra tenerezze, ricordi e regalini sfoglia la gallery A 62 anni compiuti, Alec Baldwin ha appena accolto in famiglia il suo quinto figlio avuto dalla moglie Hilaria, 36. L’attore e doppiatore statunitense, che in passato ha ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista per The Cooler, è un padre molto prolifico e, nonostante l’età, continua a mettere al mondo eredi. Prima del bambino appena nato, di cui ancora non sappiamo il nome, l’attore nel 1995 ha avuto la ... Leggi su iodonna

L'attore, 62 anni, e l'ex insegnante di fitness, 36, hanno annunciato su Instagram la nascita di un maschietto "Ieri notte abbiamo avuto un figlio", scrive su Instagram Hilaria Baldwin con la naturale ...

