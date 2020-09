Cultura italiana in lutto, con il suo genio visionario ha segnato un’epoca (Di giovedì 10 settembre 2020) Addio Franco Maria Ricci, è morto oggi nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Editore e collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni ’80 la rivista FMR conosciuta in tutto il mondo e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, aveva 82 anni. Era Cavaliere e Comandante dell’Ordre des Arts et Lettres, ordini onorifici francesi. Era nato a Parma il 2 dicembre 1937. Ne dà notizia il nipote Edoardo Pepino. “La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore. Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio Culturale”. Così il Ministro per i beni e le attività Culturali e per il turismo, Dario Franceschini. ... Leggi su caffeinamagazine

