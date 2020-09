Covid19. Francia in allarme, sempre più vicina ad un nuovo lockdown (Di giovedì 10 settembre 2020) Covid19. In Francia dovranno essere prese in tempi brevi nuove misure straordinarie a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico per quanto riguarda le decisioni da prendere in merito al pericolo Coronavirus, ha annunciato che ben presto il governo francese sarà costretto a considerare interventi drastici. Il tempo sta scadendo, … L'articolo Covid19. Francia in allarme, sempre più vicina ad un nuovo lockdown proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

paoloigna1 : L'economia chiama e come in #Francia la quarantena si taglia per decreto. Il problema è che il #covid19 ha i suoi t… - AngeMarchese : RT @isabbah: 8577 casi oggi in #Francia. 71 nuovi focolai. 30 i decessi. Sono, invece, 2157 i ricoveri negli ultimi 7 giorni, 372 in terapi… - Radio105 : Seguendo l'esempio della Francia, una quarantena di 7 giorni aiuterebbe l'economia e l'umore delle persone!… - MecMaruofficial : Mi chiedo il governo cosa aspetti a chiudere i confini con la Francia, almeno fino a Dicembre @GiuseppeConteIT… - EEvienia : RT @isabbah: Il consiglio scientifico invita il governo francese a prendere decisioni difficili per contenere i contagi, e Dovranno essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Francia Coronavirus, in Francia 8.577 nuovi casi. Oms: "Quarantena resti di 14 giorni". QUOTIDIANO.NET Francia, il Consiglio scientifico: “Coronavirus, presto decisioni difficili”

Preoccupa la situazione in Francia a causa del coronavirus. Il Consiglio scientifico mette in guardia: “Governo sarà obbligato a decisioni difficili in pochi giorni”. PARIGI – La Francia rischia di do ...

Billio (Ca’ Foscari): “Dopo Covid-19 si apre un nuovo mondo”

INTERVISTA A MONICA BILLIO, Ordinaria di Econometria e candidata a Rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia- "La pandemia è destinata a cambiare non solo l'economia ma il nostro futuro e spinge ...

Preoccupa la situazione in Francia a causa del coronavirus. Il Consiglio scientifico mette in guardia: “Governo sarà obbligato a decisioni difficili in pochi giorni”. PARIGI – La Francia rischia di do ...INTERVISTA A MONICA BILLIO, Ordinaria di Econometria e candidata a Rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia- "La pandemia è destinata a cambiare non solo l'economia ma il nostro futuro e spinge ...