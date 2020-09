Covid, Zangrillo: «Berlusconi a marzo-aprile sarebbe morto, con la carica virale che ha» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il primario di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele: «La carica virale del tampone di Berlusconi era talmente elevata che mesi fa il Covid lo avrebbe ucciso» Leggi su corriere

repubblica : Crozza diventa Zangrillo: 'Il San Raffaele? E' già pieno di miei amici' - stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Berlusconi a marzo sarebbe morto di Covid' - ARGDON62 : RT @LilianaArmato: @PiazzapulitaLA7 @alessiolasta Ricordate a #Zangrillo, purtroppo ospite da voi, le parole del suo paziente #Berlusconi:… - zazoomblog : Alberto Zangrillo: Berlusconi a marzo sarebbe morto di Covid - #Alberto #Zangrillo: #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zangrillo

"Se è qui per provocarmi ha sbagliato orario e anche sede". Alberto Zangrillo replica muso duro a Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica, che in studio a Piazzapulita ospite di Corrado Formigli l ...Il primario e medico personale del Cav: 'Il ricovero 10 ore dopo poteva essere tardivo'.In quei mesi con carica virale così alta esito diverso da ora. "La carica virale del tampone nasofaringeo di Ber ...