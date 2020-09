Covid, volontaria vaccino: "Preoccupata? Più rischi da negazionisti" (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) - "Ho letto la notizia dello stop del trial sul vaccino di Oxford e, anche se il mio è un altro candidato vaccino, mentirei nel dire di non aver subito un contraccolpo. Un po' di preoccupazione c'è, ma non sono affatto pentita. E anzi sono convinta che sia Più pericoloso andare a una manifestazione di negazionisti". A confidarlo all'Adnkronos Salute è l'architetto Stella Bellini, consigliere comunale a Cremona e volontaria nella sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid allo studio all'Inmi Spallanzani di Roma e all'ospedale di Verona, dopo lo stop del trial annunciato da AstraZeneca per un possibile effetto collaterale in un volontario. "Come volontaria sono consapevole della ... Leggi su liberoquotidiano

