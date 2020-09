Covid, Trump: “Ho cercato di ridurre il panico ma sapevo della pericolosità” (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump non nega che sapeva in anticipo della pericolosità del coronavirus, come ha ammesso nelle sue interviste (registrate) al giornalista del Watergate Bob Woodward per il suo libro ‘Rage’. Ha sottolineato di averlo preso “alla leggera” solo per ridurre il panico tra la popolazione. “L’ultima cosa che volevo era creare il panico”, ha detto … L'articolo Covid, Trump: “Ho cercato di ridurre il panico ma sapevo della pericolosità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

