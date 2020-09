Covid, Pierpaolo Sileri: 'Il vaccino non ci sarà prima della metà del 2021' (Di giovedì 10 settembre 2020) commenta 'Sul vaccino sono ottimista, ma sono realista e dico che non vi sarà prima della metà del 2021'. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, spiegando che 'la normalità si avrà ... Leggi su tgcom24.mediaset

