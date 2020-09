Covid in Italia, 1597 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 10 settembre 2020) LaPresse, Aumentano contagi e terapie intensive, calano invece i decessi legati al Coronavirus in Italia. 1597 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore - ieri erano 1443 - con poco più di 94 mila tamponi ... Leggi su leggo

ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate al #9settembre ?? - Agenzia_Italia : Le regole post-Covid pesano sui conti, Italo pensa allo stop dei treni - Linkiesta : Trump non dice mai la verità. Il presidente americano confessa di aver minimizzato il Covid, ma nell’epoca delle b… - whazdatdude : RT @Kotiomkin: #DeLaurentiis ha il covid. Dice che per meno di 60 milioni non lo vende. [@whazdatdude] #10settembre #Italia #Covid19italia - paolamleone : RT @jacopo_iacoboni: 1. Sbaglia i morti in Italia di Covid (dice 135mila) 2. Tratta con degnazione Draghi, “era stanco” 3. Dice che “per… -