Covid, il bollettino di oggi: 1.597 nuovi casi, salgono le terapie intensive (Di giovedì 10 settembre 2020) Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, giovedì 10 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.597 nuovi casi, in ulteriore crescita rispetto a ieri quando erano stati accertati 1.434 nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, hanno contratto il virus 283.180 persone. I decessi per Covid oggi sono 10, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.587. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi sono 35.708, nelle ultime 24 ore sono quindi saliti di 974 unità. salgono anche i ... Leggi su urbanpost

