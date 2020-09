"Covid? Ho minimizzato per evitare il panico" (Di giovedì 10 settembre 2020) Redazione Nelle interviste al giornalista il presidente confessa il "bluff" sulla gravità del virus Donald Trump ha ammesso di aver volontariamente minimizzato la minaccia del nuovo coronavirus, a gennaio, nonostante fosse a conoscenza della sua pericolosità. È una rivelazione esplosiva quella di Bob Woodward nel suo libro in uscita sul presidente degli Stati Uniti, Rage. «Ho sempre voluto minimizzare», ha detto Trump a Woodward, a marzo, in alcuni audio rilanciati dalla Cnn. «Ancora mi piace farlo - ha aggiunto nella stessa occasione - perché non voglio creare il panico». Per il suo libro, la penna più nota d'America ha effettuato tra il dicembre del 2019 e il luglio di quest'anno 18 interviste registrate con il presidente Usa, in cui Trump ha mostrato di conoscere molti dettagli ... Leggi su ilgiornale

