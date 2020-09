Covid, continua lo screening del personale scolastico in provincia di Catania (Di giovedì 10 settembre 2020) “L’invito è fare più test possibile: ci permetterà di sapere quante persone sono state a contatto con il virus nei mesi scorsi e di far partire l’anno scolastico in serenità”: a dirlo Giuseppe Liberti, commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 dell’Asp di Catania. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - TgLa7 : #Berlusconi positivo al #covid. #Fi : continua a lavorare ad Arcore - fanpage : Il numero dei contagi continua a salire. Siamo a 200 su 675 dipendenti - CorriereCitta : Covid, continua lo screening del personale scolastico in provincia di Catania - BIANCONERO63 : De Lamentis non indossava la mascherina all’assemblea di Lega..Positovo al Covid ..Bravo Bravo !!così adesso tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Speranza: «Italia continua a investire su vaccino anti-Covid» Il Sole 24 ORE Campo: “L’ospedale di Manfredonia analizza i tamponi per il Covid-19”

“Sono già 500 i campioni analizzati grazie all’inserimento del laboratorio di analisi del presidio ospedaliero all’interno della rete regionale dedicata al contrasto della diffusione del contagio. Ino ...

Rifiuti e cassonetti in fiamme a Palermo, in città non arriverà l'esercito

Cumuli di rifiuti e cassonetti in fiamme, la scorsa notte, a Palermo, dove la raccolta è rallentata per i casi di positività al Coronavirus dei dipendenti della Rap, la ditta che gestisce la raccolta ...

“Sono già 500 i campioni analizzati grazie all’inserimento del laboratorio di analisi del presidio ospedaliero all’interno della rete regionale dedicata al contrasto della diffusione del contagio. Ino ...Cumuli di rifiuti e cassonetti in fiamme, la scorsa notte, a Palermo, dove la raccolta è rallentata per i casi di positività al Coronavirus dei dipendenti della Rap, la ditta che gestisce la raccolta ...