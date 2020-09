Covid, contagi in salita in Italia: 1.597 nuovi positivi e 10 morti (Di giovedì 10 settembre 2020) Attualmente positivi: 35.708 • Deceduti: 35.587, +10, +0,03%, • Dimessi/Guariti: 211.885, +613, +0,29%, • Ricoverati: 2.000, +72, • di cui in Terapia Intensiva: 164, +14, • Tamponi: 9.554.389, +94.186,... Leggi su tg.la7

Adnkronos : #Covid, nel mondo 27,8 mln di contagi e oltre 900mila morti - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 14 morti e #contagi in crescita. #Lombardia e Campania le regioni con il maggior numero di persone c… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ?… - FarodiRoma : Il Covid sale ancora. Sfiora i 1600 contagi nelle 24 ore, ma i morti restano 10. E la Sardegna chiude la stalla qua… - nuccia20 : RT @ASampierdarena: @thesilviamick 'Ormai sono decine le segnalazioni che ci arrivano dall'interno di aziende di possibili contagi COVID, i… -