Covid, contagi in risalita e 10 morti i nuovi casi sfiorano quota 1.600 Più ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Italia, il di oggi 10 settembre 2020. Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.434, per un totale di 283.180. Dai dati del ... Leggi su leggo

