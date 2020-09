Covid a Napoli, tutti negativi i 40 tamponi nel Tribunale dopo il caso dell'impiegato contagiato (Di giovedì 10 settembre 2020) tutti negativi i tamponi effettuati in Tribunale, dopo la notizia della contagio al coronavirus di un dipendente dell?ufficio esecuzione. Settimo piano torre B sanificato, oltre 40 tamponi... Leggi su ilmattino

pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #DeLaurentiis è a Capri, positiva anche la moglie. Ieri il presidente del Napoli era in Lega Serie A all'hotel Hilt… - B_Daniele : RT @NapoliToday: #Cronaca San Gennaro si adatta al Covid: accessi limitati e divieto di baciare la teca - delca_it : Scambia i sintomi del Covid-19 per una banale indigestione di ostriche: noto presidente di una grande squadra di ca… -

Il Covid blinda il Pavoncella, ma non toglie splendore alle sue Eccellenze in Rosa”: questo è il titolo del II comunicato stampa di Romano Tripodi, dal quale apprendiamo che sarà l’Auditorium del Parc ...Aurelio De Laurentiis positivo al Covid. La voce che si era diffusa nella serata di ieri per cui uno dei 20 presidenti di serie A, riunitisi ieri a Milano per l'assemblea che ha dato via libera alla c ...