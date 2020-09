Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi naso-faringei effettuati su 11 persone: 3, residenti nel comune di Sperone, contatti di positivo; 3, residenti nel comune di Parolise, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Montemarano, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Grottaminarda, già sottoposto a test sierologico; 1, residente nel comune di Lacedonia, contatto di positivo extraregionale. L'articolo Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

