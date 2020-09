Covid 19, arriva il test salivare italiano ultra rapido: risultato in 3 minuti (Di giovedì 10 settembre 2020) È made in Italy il nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al Sars-Cov-2 attraverso la saliva e che ora dovrà passare al vaglio del Ministero della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: arriva il #test salivare super rapido italiano. Già approvato da ministero #Salute, risposta in 3 mi… - HuffPostItalia : De Laurentiis all'assemblea della Lega senza mascherina e barcollante: aveva già i sintomi del Covid - La7tv : #inonda +++Ultim'ora - Dopo l'annuncio della positività al #Covid di Silvio Berlusconi arriva l'ufficialità della p… - Luna41346966 : De Laurentiis all’assemblea della Lega senza mascherina e barcollante: aveva già i sintomi del Covid De Laurentiis… - Noe_Urdangaray : RT @HuffPostItalia: De Laurentiis all'assemblea della Lega senza mascherina e barcollante: aveva già i sintomi del Covid -