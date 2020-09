Costacurta: «Nel 2015 andai sul palco del Gay Pride. Fu bello come vincere la Champions» (Di giovedì 10 settembre 2020) Repubblica intervista Billy Costacurta. Il tema, stavolta, non è calcistico, ma politico, ovvero il suo voto al prossimo referendum. Ma c’è un cenno all’impegno sociale dei calciatori che riportiamo. «Nel 2015 andai con Giuliano Pisapia sul palco del Gay Pride. Un’esperienza bellissima. Bella quasi come alzare la Coppa dei Campioni. È stata una delle mie giornate migliori. Una grande festa di civiltà. Ho davanti agli occhi Corso Buenos Aires pieno come un uovo. Senti che fai un battaglia per i diritti, cose che cambiano in meglio una società». Gli viene chiesto perché gli sportivi hanno solitamente paura di esporsi? «Alcuni temono di essere criticati, altri rifuggono i contrasti, altri non ... Leggi su ilnapolista

