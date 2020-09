Cosimo Sibilia: “Ripartenza Serie A a rischio? Non credo” (Di giovedì 10 settembre 2020) “I tempi, i modi, vengono dettati dal covid-19. Servirà grande prudenza ma non credo che la ripartenza della Serie A sia a rischio”. Lo ha dichiarato, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Cosimo Sibilia, vice presidente della Figc e numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. “Riapertura degli stadi? Ne abbiamo parlato tante volte – ha spiegato – La Lega dilettanti inizierà il campionato il 27 settembre, abbiamo rinviato la Coppa Italia invece. Noi faremo una riflessione su tutto questo. Credo che in un impianto che può ospitare un cospicuo numero di persone, un adeguato numero di tifosi può accedere per assistere alla partita. Un calcio senza tifosi è monco. Capisco la situazione sanitaria ma spero che si possa riflettere. Sono molto cocentrato su ... Leggi su sportface

