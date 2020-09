Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) I numeri coronavirus 10 settembre segnano un aumento dei nuovi contagiati ma una discesa delle vittime rispetto alla giornata di ieri. I nuovi contagiati di oggi ammontano a 1.597. I morti nelle ultime 24 ore causati dal Covid sono 10, dato che fa salire il numero di morti da inizio pandemia a 35.587. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 94.186 (dato in calo rispetto ai 95.990 delle 24 ore precedenti). Il numero totale di persone che in Italia hanno contratto il Covid sale così a 283.180. I Dimessi/guariti di oggi sono 613 per un totale di 211.885. Le persone attualmente positive sono 35.708. Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ammonta a 94.186, dato che porta il totale dei test effettuati in Italia da inizio pandemia a 9.554.389. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

