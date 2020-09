Coronavirus, Zangrillo: "Da Berlusconi risposta ottimale alle terapie in atto" (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 - Ad una settimana esatta dal ricovero all'ospedale San Raffaele per una polmonite da Coronavirus, continuano a migliorare le consizioni dell'ex premier Silvio Berlusconi. ... Leggi su ilgiorno

Corriere : Zangrillo:«Ho fatto mea culpa, non penso di avere colpe per i nuovi contagi» - fanpage : Zangrillo: “Dobbiamo convivere col virus, attenzione al monitoraggio nelle scuole” - fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - MarGauFil : Ti conosco mascherina... ???? #zangrillo #negazionisti #nomask #briatore #berlusconi #covid_19 #coronavirus #twitter… - infoitsalute : Coronavirus, Zangrillo: 'Da Berlusconi risposta ottimale alle terapie in atto' -