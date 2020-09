Coronavirus, viceministro Sileri: “Un buon compromesso sarebbe 7 giorni di quarantena e poi il tampone” (Di giovedì 10 settembre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul ritorno a scuola – “Tutti i protocolli, ciò che è stato veicolato dal Cts deriva dal Ministero della Salute, ciò che viene organizzato in termini di prevenzione e sorveglianza – ha affermato Sileri – Quest’ultima è la parte più importante. Tutto ciò che verrà da adesso fa parte della sorveglianza. Garantire tampone rapido, contact tracing adeguato, un’eventuale quarantena e poi una ripresa dell’attività. E’ necessaria una sorveglianza accurata che non consenta ... Leggi su meteoweb.eu

