Coronavirus, Toti: "Nello Spezzino la situazione si è stabilizzata" (Di giovedì 10 settembre 2020) La "Non abbiamo particolare preoccupazione, non vi sono particolari criticità né sui posti letto ospedalieri né sulla pressione ospedaliera. Ad un primo avviso, ma è una valutazione che ancora non ha ... Leggi su lanazione

infoitinterno : Coronavirus, Toti: 'Nello Spezzino la situazione si è stabilizzata' - qn_lanazione : #Coronavirus, Toti: 'Nello Spezzino la situazione si è stabilizzata' - AnsaLiguria : Coronavirus: Toti, situazione Spezia stabilizzata. 'Su riapertura scuole decidiamo con ultimi dati, domani' #ANSA - Marcel_Bel89 : Coronavirus: Toti, situazione Spezia stabilizzata - AnsaLiguria : Coronavirus: chiuso ristorante sushi nel centro di Genova. Dipendente risultato positivo al ritorno dalle vacanze i… -