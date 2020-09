Coronavirus: stanziati 54 milioni di euro per le terapie intensive mobili (Di giovedì 10 settembre 2020) Al via il bando dell’ufficio dell’alto commissario per l’emergenza Covid per acquisire 4 strutture da 300 posti da spostare dove servono. In seguito all’impennata dei contagiati covid registrati da giugno ad oggi e dovuti in larga parte alla riapertura delle frontiere, il governo cerca di correre ai ripari. L’esecutivo non si può permettere una seconda … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mdcnazionale : RT @F_Luongo72: Ben 2.4 miliardi di euro stanziati e solo 200 milioni spesi l'8%! Al 1° Settembre una famiglia su tre non è riuscita ad uti… - consumatorirt : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Stanziati 3 milioni di euro per potenziare il trasporto scolastico regionale per il periodo sette… - sabrinasanti2 : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Stanziati 3 milioni di euro per potenziare il trasporto scolastico regionale per il periodo sette… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stanziati Coronavirus e tpl, firmata una nuova ordinanza: bus pieni all'80% Arezzo Notizie Coronavirus: stanziati 54 milioni di euro per le terapie intensive mobili

L’esecutivo non si può permettere una seconda ondata di coronavirus che torni a saturare le terapie intensive del sistema sanitario nazionale, come già accaduto ieri a Cagliari, dove gli otto posti ...

Coronavirus e trasporti, nuova ordinanza in Toscana: bus pieni all'80 per cento

Nuova ordinanza sui trasporti in Toscana. E' stata firmata dal presidente della Regione Toscana una nuova ordinanza che recepisce il Dpcm emanato dal Governo lunedì scorso, 7 settembre 2020, in tema d ...

L’esecutivo non si può permettere una seconda ondata di coronavirus che torni a saturare le terapie intensive del sistema sanitario nazionale, come già accaduto ieri a Cagliari, dove gli otto posti ...Nuova ordinanza sui trasporti in Toscana. E' stata firmata dal presidente della Regione Toscana una nuova ordinanza che recepisce il Dpcm emanato dal Governo lunedì scorso, 7 settembre 2020, in tema d ...