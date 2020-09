Coronavirus, sono 1.597 i nuovi casi Altri 14 malati in terapia intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - sono in risalita i casi di Covid-19 in Italia: 1.597 i nuovi positivi oggi, contro i 1.434 di ieri. In lieve calo i tamponi processati: 94.186 contro i 95.990 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 283.180. Scende il numero dei decessi, 10 oggi contro i 14 di ieri, per un totale di 35.587. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. La regione con più casi nuovi è la Lombardia (245), seguita dalla Campania (180) e dal Lazio (163). Come ieri è sempre la Valle d'Aosta la sola regione a zero contagi nelle 24 ore. In aumento gli attualmente positivi, 974 in più (ieri 945), per un totale che sale a 35.708. E crescono ancora i ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di ... Leggi su agi

