Coronavirus, Sileri: “Vaccino non prima della metà del 2021. La nuova normalità è abituarsi alle protezioni” (Di giovedì 10 settembre 2020) All’indomani dello stop sui nuovi test vaccino di AstraZeneca e dell’invito degli scienziati ad essere cauti sui tempi di realizzazione della cura contro Sars-CoV-2, il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri si dice ottimista “sulla possibilità che vi sarà un vaccino, ma sono anche realista sul fatto che non vi sarà prima della metà del prossimo anno. E spero poi peraltro che ci sarà un vaccino efficace e duraturo, ma soprattutto sicuro”. Il viceministro della Salute, intervenuto su Radio Cusano Campus, spiega che “la normalità si avrà o quando il virus, motu proprio, dovesse mutare in una forma per noi favorevole, magari tramutandosi in un virus che dà solo raffreddore e niente di ... Leggi su ilfattoquotidiano

