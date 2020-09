Coronavirus Sicilia, sale la curva dei contagi: 106 nuovi positivi nell’isola, i dati del 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Una curva dei contagi che, seppur in modo graduale, continua a salire destando non poche preoccupazioni. Il Covid-19 prosegue la sua corsa, l'emergenza permane e non bisogna assolutamente abbassare la guardia continuando a rispettare rigorosamente le norme di prevenzione, igienico-sanitarie e comportamentali, utilizzando al meglio i dispositivi di protezione. In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 106 nuovi casi di soggetti positivi al Coronavirus. Secondo il consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute, sono attualmente 108 nell'Isola i pazienti ricoverati con sintomi, 18 quelli costretti alla degenza in terapia intensiva. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 1.477. I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono esattamente 4.607. ... Leggi su mediagol

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,7% Regioni con… - MaeyCat : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,6% Regioni con il maggio… - letteraemme_ : Coronavirus, 106 nuovi casi in Sicilia - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, sale la curva dei contagi: 106 nuovi positivi nell’isola, i dati del 10 settembre - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 106 nuovi casi in Sicilia. 126 ricoverati) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus Sicilia, positivo medico del pronto soccorso dell'ospedale Cervello. DIRETTA Sky Tg24 Immuni: in Abruzzo il 13,1% usufruisce dell'applicazione

L'applicazione è stata creata per aiutarci a combattere l'epidemia da COVID-19. Questa app avverte gli utenti se sono ... Male al Sud, dove la Regione che utilizza di meno l'app è la Sicilia, con il 5 ...

In aumento i contagi, quasi 1.600 in 24 ore. 10 le vittime

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per un totale di 283.180. Dai dati del ministero della ...

L'applicazione è stata creata per aiutarci a combattere l'epidemia da COVID-19. Questa app avverte gli utenti se sono ... Male al Sud, dove la Regione che utilizza di meno l'app è la Sicilia, con il 5 ...(ANSA) - ROMA, 10 SET - Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per un totale di 283.180. Dai dati del ministero della ...