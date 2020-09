Coronavirus, scovata la proteina che aumenta il rischio di decesso: è possibile predire la mortalità dei pazienti (Di giovedì 10 settembre 2020) Ridurre i livelli di una proteina, ADAMTS13, misurata in laboratorio nei primi giorni di ricovero di un paziente affetto da COVID-19, è legata ad un rischio maggiore di mortalità durante l’ospedalizzazione. Sono i risultati di uno studio, pubblicato sulla rivista Thrombosis and Hemostasis, coordinato da Elvira Grandone, medico responsabile dell’Unità di Ricerca Emostasi e Trombosi dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. In una nota si spiega che lo studio “Reduction of ADAMTS13 Levels Predicts Mortality in SARS-CoV-2 Patients” si inserisce all’interno di un più vasto studio osservazionale denominato COVID-19-SGR, che riunisce 52 tra medici e ricercatori dell’Ospedale di San Pio. Come è noto, i pazienti affetti da COVID-19 ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, bambino di un anno contagiato in Marsica: era tornato con i genitori dalle vacanze in Sardegna

Ancora un bambino positivo al coronavirus. Stavolta ha un anno e vive nella Marsica. A quanto pare la positività sarebbe stata scovata a seguito dei controlli effettuati sui familiari, tornati positiv

