Coronavirus, positivo il presidente del Napoli De Laurentiis. Alla riunione di Serie A con sintomi ma senza mascherina – Il video (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembreAurelio De Laurentiis è positivo al Coronavirus. La notizia arriva a poche ore dalle indiscrezioni de la Repubblica, che aveva scritto che un presidente di Serie A il 9 settembre ha partecipato all’Assemblea di Lega nonostante avesse sintomi da Covid-19. Stando a quanto riportato da Fanpage, che cita Il Napolista (sito vicino al club azzurro), il presidente del Napoli è sintomatico. Nei giorni scorsi è stata trovata positiva Alla Covid-19 anche la moglie di De Laurentiis, Jacqueline, al pari di un dirigente del club partenopeo. La notizia della positività di De ... Leggi su open.online

