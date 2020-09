Coronavirus, Portogallo: annunciate nuove misure restrittive nel paese (Di giovedì 10 settembre 2020) In Portogallo il governo, a seguito dell’incremento dei contagi, ha deciso di emettere delle nuove misure restrittive allo scopo di contenere la diffusione del Coronavirus. nuove restrizioni a ridosso dell’anno scolastico. Questa la decisione del governo portoghese allo scopo di prevenire il contenimento del Coronavirus dopo i nuovi contagi che si sono verificati nel paese. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Portogallo Coronavirus, in Portogallo misure più severe: raduni limitati a 10 persone e stop alcol dalle 20 Fanpage.it Coronavirus aggiornamento: 1.597 positivi e 10 decessi, 164 persone in terapia intensiva

Bologna (aggiornamento 10 settembre). Nelle ultime 24 ore si segnalano 1.597 casi di positività (+ 163 rispetto a ieri) con 94.186 tamponi (- 1.804), 10 i decessi (+ 4). 164 (+ 16) i ricoverati in ter ...

14 nuovi casi a Parma: 3 di rientro, 6 identificati dopo contatti con una persona infetta

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.073 casi di positività, 110 in più rispetto a ieri, di cui 65 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

