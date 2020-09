Coronavirus: parenti vittime Bergamo, strategia comunicativa bluff su verbali desecretati (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 set. (Adnkronos) - I verbali desecretati del Cts "sono stati la ciliegina sulla torta di una strategia comunicativa basata sul bluff". E' l'accusa di Robert Lingard, responsabile della comunicazione di 'Noi denunceremo', il comitato dei parenti delle vittime del Coronavirus di Bergamo, in conferenza stampa. "Hanno iniziato a parlare del virus assassino, del nemico invisibile per deresponsabilizzarsi, poi hanno fatto uscire i verbali il tardo pomeriggio, quando le redazioni dei giornali dovevano capire cosa far uscire il giorno dopo e dovevano dare la notizia della desecretazione degli atti. E siccome non c'era tempo per leggere i 95 verbali, la notizia non erano i contenuti dei ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Coronavirus: parenti vittime Bergamo, strategia comunicativa bluff su verbali desecretati... - GiuseppeAnacle2 : Aumentano i contagi a Bitonto, il sindaco Abbaticchio ai cittadini: 'Denunciate amici e parenti che non portano la… - Consuelide : RT @giovann58134961: Liberopensiero2019 : Bergamo parenti vittime coronavirus umiliate - ZiaCandida : RT @giovann58134961: Liberopensiero2019 : Bergamo parenti vittime coronavirus umiliate - baritoday : Aumentano i contagi a Bitonto, il sindaco Abbaticchio ai cittadini: 'Denunciate amici e parenti che non portano la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parenti Bergamo, parenti vittime del Coronavirus: "Umiliati dai verbali Cts" IL GIORNO Coronavirus: Tar conferma, no sospensione misure piscine e teatri

E' stata confermata anche in sede collegiale la non sospensione dei provvedimenti con i quali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state imposte misure contenitive per le pis ...

Covid, parenti vittime Bergamo: "Zone rosse? Vite sacrificate per interesse economico"

Bergamo, 10 settembre 2020 - "Abbiamo chiesto perché ad Alzano e Nembro, che erano polveriere, non sono state fatte le zone rosse. Ci è stato risposto che chiudere quell'area significava chiudere un p ...

E' stata confermata anche in sede collegiale la non sospensione dei provvedimenti con i quali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state imposte misure contenitive per le pis ...Bergamo, 10 settembre 2020 - "Abbiamo chiesto perché ad Alzano e Nembro, che erano polveriere, non sono state fatte le zone rosse. Ci è stato risposto che chiudere quell'area significava chiudere un p ...