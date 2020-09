Coronavirus, oggi in Italia 10 morti, 613 guariti e 1.600 nuovi casi positivi: lieve aumento dei ricoverati, tutti i DATI (Di giovedì 10 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 613 guariti e 1.597 nuovi casi su 94.186 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,69% dei tamponi effettuati, una percentuale in linea con quella degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (245), Campania (180), Lazio (163), Veneto (147), Liguria (114), Piemonte (110) e Sicilia (106). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 283.180 casi totali 35.587 morti 211.885 ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Attivo da oggi in Toscana il portale per scaricare il risultato del test sierologico o moleco… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ?… - laccio : Sono giorni che segnalo la situazione a La Spezia oggi ancora 92 positivi...si deve intervenire subito #Covid_19… - Chicomesol : RT @jeperego: Anche in #Austria torna a far paura il #coronavirus. Oggi sono stati registrati 664 nuovi contagi. Il numero maggiore in un g… -