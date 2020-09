Coronavirus, nelle ultime 24 ore aumentano le terapie intensive (+14) e salgono i contagi con meno tamponi: +1597 (ieri 1434) – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre Il bollettino del 10 settembre Diminuiscono i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore: +10 rispetto ai +14 di ieri. È quanto riporta l’odierno bollettino diffuso come ogni giorno dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ad aumentare anche i numeri delle terapie intensive, +14 persone ricoverate per un totale che ha raggiunto quota 164. Nonostante il calo dei tamponi effettuati – 94.186, contro i 95.990 di ieri – aumentano i contagi a +1597 per una ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono il numero dei malati, i ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli o… - RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Test sierologici anche nelle #farmacie. Incontro con le associazioni di categoria #ANSA - Profilo3Marco : RT @tg2rai: #Coronavirus, sono 14 le vittime nelle 24 ore e cresce il numero dei contagiati. Preoccupazione per i nuovi focolai. Anche #Aur… - FnpLombardia : #coronavirus in Lombardia, che cosa è successo nelle Rsa secondo i dati aggiornati della Regione -