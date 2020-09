Coronavirus, negli Stati Uniti preoccupa il Midwest. Il Brasile punta sul vaccino cinese – Le notizie della notte (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreStati Uniti EPA/MICHAEL REYNOLDS Volontari dei Medical Reserve Corps.negli Stati Uniti continua a correre il contagio da Coronavirus. Il numero dei decessi ha superato quota 190 mila (gli Stati Uniti hanno registrato finora 58 morti ogni 100.000 persone). I casi di contagio sono 6.351.623 milioni. Nel dettaglio, a preoccupare particolarmente è il Midwest. Stando a un’analisi di Reuters, l’Iowa ha attualmente uno dei più alti tassi di infezione negli Stati Uniti, con il 15% dei test della scorsa settimana che sono risultati ... Leggi su open.online

LaStampa : Coronavirus, AstraZaneca: reazione anomala in un volontario britannico, sospesi i test del vaccino anche negli Usa - virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 6,3 milioni: è quanto emerge dai conteggi dell… - stangaseinove : RT @benq_antonio: #DeMicheli dal #COVID19 alla bronchite coprite i bambini d inverno negli scuola bus finestrini aperti!?? Hanno avuto quas… - klaudio_8 : RT @RaiNews: Negli Usa il maggior numero di contagi, 6.359.720 accertati e 190.815 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli

Il ministero della salute, Cts e Protezione civile ne negano l'esistenza: si tratterebbe semplicemente di uno studio condotto dal professor Merler sullo stato dell'epidemia. Ma nei verbali delle riuni ...Avevamo accettato il lockdown per necessità, ma soprattutto per responsabilità: verso noi stessi (non contagiarci e morire con un alto tasso di probabilità), e verso gli altri (non contagiarli, facend ...