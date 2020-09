Coronavirus, minore positivo a Sorrento: “Vacanza fuori regione” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn minorenne residente a Sorrento, rientrato con la famiglia da una vacanza fuori regione, è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. Il paziente si trova ora in isolamento domiciliare con i suoi familiari, che saranno sottoposti a tampone. L'articolo Coronavirus, minore positivo a Sorrento: “Vacanza fuori regione” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

