Coronavirus, ministero della Salute: “Presto decisioni difficili” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Coronavirus continua a spaventare l’Europa, ma in modo particolare la Francia, dove il Governo ha dichiarato che dovranno essere prese delle decisioni molto difficili nei prossimi giorni. La seconda ondata infatti continua a diffondersi Oltralpe facendo registrare numeri da capogiro: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 8.577, i nuovi ricoveri sono stati 386, mentre i decessi 20. Il Governo è molto preoccupato per la situazione, soprattutto per l’andamento della malattia nella zona della Provenza e della Costa Azzurra, al confine con l’Italia, per questo motivo si è detto pronto a prendere delle misure preventive per limitare il crescente numero dei contagi. (Continua...) Il governo francese si trova ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: arriva il #test salivare super rapido italiano. Già approvato da ministero #Salute, risposta in 3 mi… - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: E' di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte #Coronavirus, secondo i dati diffusi dal… - maura_sarno : Il bollettino del ministero della salute, indica la Campania come la regione che ha registrato più contagi nelle ul… - trimpa48 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: arriva il #test salivare super rapido italiano. Già approvato da ministero #Salute, risposta in 3 minuti #… -