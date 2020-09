Coronavirus, migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi: “Mi sento sempre meglio”, dimissioni la prossima settimana (Di giovedì 10 settembre 2020) Continuano a migliorare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, al settimo giorno di ricovero al San Raffaele di Milano per Covid. Oggi, anche su consiglio dei medici, ha preferito riposarsi per recuperare le forze, quindi niente collegamenti telefonici o messaggi scritti. La prossima settimana, tra lunedì e martedì, secondo fonti azzurre, il Cav dovrebbe essere dimesso dall’ospedale e tornare a casa, a Villa San Martino. A chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore l’ex premier avrebbe assicurato di stare bene e di sentirsi sempre meglio. “Ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”, garantisce l’ultimo bollettino ... Leggi su meteoweb.eu

calciomercatoit : #Coronavirus, migliorano le condizioni di #Berlusconi: 'risposta ottimale alle terapie' nel nuovo bollettino - il_Giangi : #Berluscovid Dall’ospedale #sanraffaele migliorano leggermente le condizioni di #Berlusconi. Adesso è del #PD.… - infoitinterno : Coronavirus, migliorano le condizioni di Berlusconi: 'Quadro favorevole' - GDS_it : #Coronavirus, migliorano le condizioni di Berlusconi: 'Quadro favorevole' - RedazioneLaNews : #Milano Bollettino condizioni Berlusconi, migliorano le sue condizioni -