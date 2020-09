Coronavirus: Macron, 'nuove misure ma niente panico' (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 10 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre il Consiglio scientifico che affianca il governo chiede "decisioni difficili", annuncia per domani decisioni "su base locale" ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Coronavirus: Macron, 'nuove misure ma niente panico' - Sunny77 : #Coronavirus: #quarantena per contatti con positivi -#OMS: Difendiamo raccomandazione di quarantena di 14 giorni p… - revue2presse : IL TEMPO - revue2presse : IL MESSAGGERO - revue2presse : LE FIGARO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Macron

(ANSA) - PARIGI, 10 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre il Consiglio scientifico che affianca il governo chiede "decisioni difficili", annuncia per domani decisioni "su base locale" ...Nella République in stato d'allarme per la progressione esponenziale del virus, la decisione annunciata dal ministro della Salute Olivier Véran dovrebbe essere adottata formalmente nel consiglio di Di ...