Coronavirus | l’Oms | “Servono 35 miliardi di dollari per produrre 2 milioni di dosi di vaccino”

Servono ancora 35 miliardi di dollari per realizzare l'obiettivo del progetto Act Accelerator e produrre 2 miliardi di dosi di vaccino, 245 milioni di trattamenti e 500 milioni di test contro Covid-19. Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel giorno dell'Inaugural meeting dell'Access to Covid-19 Tools (Act) Accelerator Facilitation Council'. Act Accelerator è un acceleratore di dispositivi, farmaci, vaccini e strumenti mirati per rispondere alla pandemia di Covid-19, annunciato nell'aprire scorso. "Quasi 5.000 vite vengono perse ogni giorno a causa di Covid-19, e l'economia globale dovrebbe registrare una contrazione di ...

