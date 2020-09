Coronavirus, l’Oms avverte: il vaccino non arriverà a tutti prima del 2022 (Di giovedì 10 settembre 2020) La ricercatrice: “Non è una formula magica che arriverà a gennaio e risolverà i problemi del mondo”. Su vaccini niente scorciatoie, bisogna rispettare le regole L’Oms mette in guardia la popolazione mondiale che il vaccino contro il Coronavirus potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022. “Non è una formula magica che arriverà a gennaio … L'articolo Coronavirus, l’Oms avverte: il vaccino non arriverà a tutti prima del 2022 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l' #Oms, raccomanda una quarantena di 14 giorni. 'Basata su dati disponibili su incubazione virus'… - fanpage : L’Oms elogia l’Italia: “Pioniera nella gestione del Coronavirus, ha salvato molte vite” - Agenzia_Ansa : L'Oms avverte: 'Nessuna vaccinazione diffusa fino alla metà del 2021' #coronavirus #ANSA - infoitsalute : Coronavirus ultime notizie, l’Oms avverte: “Sui vaccini nessuna scorciatoia e quarantena di 14 giorni” - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie – Calcio positivo un membro dello staff del Toro. L’Oms avverte: «No a scorciatoie per u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms L’appello di Silvestri all’Italia: «Stop al doppio tampone negativo per dichiarare la guarigione» Corriere della Sera