Coronavirus Lombardia, 245 nuovi casi e un morto. Screening scuola: positivi 4.500 docenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 - Con 17.391 tamponi effettuati, sono 245 i nuovi positivi al Coronavirus, di cui 43 'debolmente positivi' e 14 a seguito di test sierologico, registrati oggi in Lombardia,... Leggi su ilgiorno

