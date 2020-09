Coronavirus, l’immunologo Minelli: “L’inquinamento ha effetti sui tassi d’incidenza” (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli effetti dell’inquinamento possono incidere sulla contagiosità del Coronavirus. “Con l’università dell’Aquila stiamo sottoponendo a revisione un nuovo lavoro scientifico che indaga questo aspetto, ovvero quanto l’impatto dell’inquinamento da particolato Pm2.5 e da biossido di azoto, con l’aggiunta anche dei valori di due fattori di rischio come l’indice di vecchiaia e la densità di popolazione di alcune, influenzi la diffusione della malattia. Dai dati preliminari possiamo dire che il modello matematico applicato al nostro studio ha dimostrato una relazione più che significativa tra le concentrazioni di Pm2.5 e il biossido d’azioto e i tassi di incidenza della malattia da Coronavirus”. Lo ha sottolineato l’immunologo ... Leggi su meteoweb.eu

