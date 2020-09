Coronavirus, l’allarme degli psichiatri: da marzo 71 suicidi e 46 tentativi di suicidio (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli psichiatri lanciano l’allarme per quanto riguarda la situazione suicidi a causa del Covid-19: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentativi di suicidio che si ritiene siano connessi in maniera diretta o indiretta al Coronavirus. Le motivazioni che portano all’estremo gesto sono molteplici: crisi finanziaria, isolamento sociale, lo stigma nei confronti di chi ha superato la malattia e dei loro cari o familiari, il peggioramento di un disagio psichico già presente ed esasperato dalle difficoltà emerse con la pandemia. A sottolinearlo sono gli esperti durante il Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica, organizzato da Sapienza Università di Roma in occasione della Giornata Mondiale per la ... Leggi su sportface

