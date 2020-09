Coronavirus, la quarantena breve martedì all’esame del Cts (Di giovedì 10 settembre 2020) Bisogna aspettare la prossima settimana per sapere se anche in Italia verrà introdotta una forma di “quarantena breve” come quella allo studio in altri Paesi. La riduzione del periodo di isolamento da 14 a 10 giorni sarà infatti valutata dal Comitato Tecnico Scientifico nella riunione di martedì prossimo. (Coronavirus, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA MAPPA DEL CONTAGIO) Leggi su tg24.sky

