Coronavirus, la deputata Sonia Cunial in piazza senza mascherina tenta di baciare l’inviato di La7 – Il video (Di venerdì 11 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre «Lo sai che ti stai ammalando mentre usi la mascherina?». Sono le parole che la parlamentare del gruppo misto Sonia Cunial ha rivolto all’inviato di piazzapulita Alessio Lasta poco prima di provare a baciarlo, nel tentativo di dimostrare che non accade nulla sul fronte contagi da Coronavirus se non si porta la mascherina. «Mai – dice Cunial intervistata – la mascherina non la porto mai». E ancora: «Io ti abbraccio amore, tesoro». «La smette di fare queste buffonate?», replica il giornalista di La7. «Ci sono 35mila morti in Italia e deve mantenere rispetto». September 10, ... Leggi su open.online

