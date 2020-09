Coronavirus, la clamorosa ammissione di Trump: “Sapevo tutto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni il presidente Usa conosceva la pericolosità del Coronavirus ma ha taciuto: “Non volevo creare panico” Direttamente dagli Stati Uniti arriva una bomba mediatica e non solo che colpisce a fondo il presidente uscente Donald Trump e tutto il suo Paese. Sarebbe stato il tycoon in persona ad ammettere di conoscere la pericolosità … L'articolo Coronavirus, la clamorosa ammissione di Trump: “Sapevo tutto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

infoitcultura : David Beckham e Victoria, anche loro positivi al Coronavirus: clamorosa indiscrezione appena arrivata -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus clamorosa

Meteo Giornale

L’ARRC (Asia Road Racing Championship) non ripartirà per la stagione 2020: rimandato al 2021 a causa delle restrizioni sui voli aerei Dopo diversi tentativi di raddrizzare una stagione falcidiata dall ...Per ora è un'ipotesi, ma realistica: la sera del prossimo 3 novembre si potrebbe avere l’impressione che Donald Trump abbia stravinto, per poi vederlo perdere dopo qualche giorno. Ecco perché La sera ...