Coronavirus, Italo in crisi: nuovo taglio delle corse in arrivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Coronavirus sta mettendo in grande difficoltà Italo, che potrebbe tagliare ancora 15 corse a settimana. La crisi economica legata alla pandemia di Coronavirus si fa sentire sempre di più. Il settore più colpito è quello dei trasporti, soprattutto ferroviari, anche a causa delle norme di distanziamento sociale a bordo. Proprio per questo motivo NTV, la società che gestisce Italo, è in grave crisi finanziaria. La compagnia infatti risente della mancanza dei clienti Business, che acquistavano i biglietti più costosi. Anche la grandissima diminuzione del numero di turisti stranieri pesa sui bilanci della società. Per questo motivo i vertici di NTV sarebbero pronti a tagliare nuovamente le ... Leggi su bloglive

Coronavirus Italo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italo